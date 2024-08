Campi a secco da mesi e annata agraria compromessa con pesanti ripercussioni economiche per tutto il territorio. La siccità, dopo aver rovinato le colture primaverili, sta mettendo in ginocchio le aziende agricole del Parteolla. Una situazione eccezionale impossibile da fronteggiare con i mezzi ordinari.

Per questo il Comune di Dolianova ha deciso di dichiarare lo stato di calamità naturale nel suo territorio. A soffrire sono anche le imprese zootecniche che quest’anno non hanno avuto la possibilità di preparare gli erbai per l’alimentazione del bestiame. A rendere ancora più difficile la situazione è l’assenza di un sistema irriguo nel territorio.

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha avviato l’iter per la realizzazione del primo lotto della condotta che servirà il Parteolla, finanziato con 8 milioni di euro dall’assessorato all’Agricoltura. Ma per l’entrata in funzione del nuovo sistema irriguo bisognerà attendere almeno due anni.

