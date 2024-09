La variazione al bilancio, approvata a luglio dal Consiglio comunale di Settimo San Pietro, ha consentito di implementare di altri 170mila euro, il progetto di riqualificazione di una parte del centro storico (Piazze e nuova pavimentazione) già finanziato con un milione e 200mila arrivati attraverso il Pnnr.

Con questa somma (un milione e 370mila euro), ora a disposizione, si provvederà al "recupero e riqualificazione della viabilità del centro storico" all'interno del quadrilatero compreso fra le vie Moro, Via Parrocchia (fronte Chiesa e Monte Granatico), Garibaldi, parte di Via Pitzolo, Stazione e Piazza Mazzini. Previsto il rifacimento dei sottoservizi principali (rete acque bianche e rete illuminazione pubblica) e la pavimentazione finale, probabilmente in lastre di granito sardo.

Si torna insomma al passato, col recupero dell’antico look delle strade del centro storico dove ancora sono tantissime anche le case in ladiri, di paglia e fango.

Un ritorno insomma al passato con un progetto che potrebbe essere realizzato in tempi brevi. I fondi a disposizione non saranno sicuramente sufficienti per rifare la pavimentazione su tutto il centro storico. Si potrà comunque iniziare anche in attesa di nuovi finanziamenti necessari per poter completare l’opera.

