Un milione di euro attraverso un bando della Regione. Sesto in graduatoria, il Comune di Settimo San Pietro ha ottenuto il finanziamento di un milione di euro per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di via 1°Maggio. Il bando regionale era riservato a Comuni della fascia, da 5000 a 15 mila abitanti.

«Il nostro Comune - ha spiegato con grande soddisfazione il sindaco Gigi Puddu - ha partecipato al bando presentando un progetto relativo alla Cittadella Sportiva di via I Maggio ed ha ottenuto l’alto punteggio di 77, pur scegliendo di non garantire un cofinanziamento comunale che già di per sé dava diritto ad un punteggio più elevato in partenza. Tanto è vero che i primi cinque Comuni in graduatoria hanno tutti partecipato garantendo una certa quota di cofinanziamento dal bilancio comunale. È stata quindi riconosciuta la qualità dell’intervento proposto dal mio Comune: un finanziamento che è certamente il frutto di un lungo lavoro di programmazione e di progettazione dell’amministrazione comunale. Ai tanti interventi già realizzati sugli impianti sportivi comunali quindi si aggiungerà presto anche questo, in una delle strutture che ogni giorno ospita centinaia di atlete ed atleti durante tutto l’anno».

Per il sindaco Gigi Puddu «questo va visto come il giusto premio per una comunità che da allo sport una grandissima importanza, nella consapevolezza che la pratica sportiva, a tutte le età e a tutti i livelli, contribuisca assai al benessere psico fisico dei cittadini. La soddisfazione è davvero grande».

Il progetto prevede una serie di interventi di riqualificazione, messa a norma ed

efficientamento energetico dell’impianto sportivo ( Palazzetto dello sport), di Via I° Maggio quali: sostituzione degli infissi, isolamento a cappotto di pareti verticali e tetto dell’edificio, realizzazione dell’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria e dell’impianto di raffrescamento/riscaldamento per gli spogliatoi, adeguamento dell’impianto antincendio, realizzazione dell’impianto fotovoltaico dotato di batterie di accumulo, ristrutturazione completa degli impianti e della pavimentazione della palestra e dei servizi igienici, adeguamento alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

© Riproduzione riservata