Una decina di giorni fa hanno segnalato al sindaco Gigi Puddu una nuova discarica lungo la strada campestre dietro l'area archeologica di Cuccuru Nuraxi, periferia di Settimo San Pietro. La segnalazione è stata subito girata alla Polizia locale che a conclusione degli accertamenti è riuscita a individuare le persone che si sono disfatte in questo modo dei rifiuti di casa.

Sono state immediatamente sanzionate e obbligati a ripulire il sito.

«Purtroppo – ha commentato il sindaco Puddu – non è sempre così semplice risalire a chi non rispetta l'ambiente. Chiediamo la collaborazione di tutti, perché solo così sarà possibile di difendere le nostre campagne. Forse è utile ricordare infatti che, a parte i casi come questo, in cui il colpevole è stato obbligato a ripulire a sue spese, in molti altri purtroppo i costi di bonifica ricadono sul bilancio comunale e quindi su tutti i cittadini attraverso la tassa sui rifiuti».

Proprio nei giorni scorsi il problema delle discariche abusive (in questo caso di Su Pardu) è stato al centro di una mozione presentata dal consigliere Davide Piga e conclusa con l'impegno di coinvolgere attraverso un tavolo di lavoro in questa battaglia i Comuni di Settimo e Selargius, la Città metropolitana e la prefettura.

Raffaele Serreli

