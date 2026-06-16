Incidente stradale sulla provinciale 12 tra Settimo San Pietro e la strada statale 387.

Due le auto coinvolte con i tre occupanti ricoverati in ospedale in codice rosso per dinamica: i tre sono stati soccorsi e accompagnati in diversi ospedali dove sono stati ricoverati in osservazione.

Lo scontro potrebbe essere legato a un’invasione di corsia: coinvolti una Fiat Panda e un fuoristrada. Sul posto le ambulanze del 118 e la Polizia locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso campidano che hanno effettuato i rilievi di legge per risalire all'esatta dinamica dell'incidente e alle eventuali responsabiulità.

I feriti sono di Serdiana e Ussana.

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