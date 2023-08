La percentuale di raccolta differenziata a Settimo San Pietro ha raggiunto l'84 per cento dopo che nel 2021 è entrato in vigore il capitolato del nuovo appalto del servizio di raccolta dei rifiuti, gestito in forma associata in tutti i sei Comuni dell’Unione dei Comuni: Settimo, Soleminis, Dolianova, Serdiana, Donori e Barrali. Un appalto che prevede a regime, l’introduzione della "Tariffazione puntuale" che si ispira al principio secondo cui ogni utente paga per la quantità di rifiuti conferita.

Il sindaco Gigi Puddu in una lettera alla cittadinanza, scrive che «uno degli strumenti per l’applicazione della tariffa è l’utilizzo di mastelli con codice, che la maggior parte dei cittadini hanno a loro disposizione. Per chi ancora non avesse provveduto al ritiro si consiglia di farlo quanto prima».

«In considerazione dei buoni risultati ottenuti, abbiamo pensato di modificare la frequenza della raccolta del Secco/Residuo, che dal 1 ottobre sarà bisettimanale ( ogni 14 giorni). Per attenuare gli eventuali disagi per alcune utenze - scrive ancora il sindaco ai cittadini - verrà altresì potenziato il servizio del ritiro di panni e pannolini che, già previsto ogni martedì, verrà implementato con un ulteriore passaggio nella settimana in cui non sarà previsto il ritiro del Secco/Residuo. Inoltre sarà potenziata la frequenza del ritiro della plastica, che dall’1 ottobre diventerà settimanale, mentre attualmente è bisettimanale».

Raffaele Serreli

