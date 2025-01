"Giorno della memoria: progetto Promemoria Auschwitz". Anche quattro giovani di Settimo San Pietro partiranno domani per Cracovia in Polonia, per visitare i luoghi della memoria, in particolare il museo Schindler, il ghetto ebraico ed i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau.

In occasione di questa importante giornata, anche il Comune di Settimo accogliendo l’invito del Presidente del Consiglio Regionale Piero Comandini ed alla presenza dell’Assessora Regionale all’Istruzione Ilaria Portas, ha partecipato ieri alla presentazione del Progetto Promemoria Auschwitz presso la sala Transatlantico del Consiglio regionale della Sardegna.

«Già dal 2019 - dice il sindaco Gigi Puddu - il Comune di Settimo ha aderito a questo progetto promosso da Arci Sardegna in collaborazione con l’associazione Deina. Così domani anche 4 giovani settimesi partiranno per la Polonia per visitare i luoghi della memoria con tanti altri giovani della Sardegna».

© Riproduzione riservata