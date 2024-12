Gli uffici comunali di Settimo San Pietro hanno provveduto alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie del bando per l’assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che nei prossimi mesi si renderanno disponibili.

L’esito del bando prevede una graduatoria generale provvisoria, graduatorie per gli over 60 anni, per le giovani coppie e per i portatori di handicap. Gli interessati potranno presentare opposizione contro le graduatorie provvisorie entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione nell’albo pretorio. Per i lavoratori emigrati all’estero, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

L’assegnazione riguarda 8 alloggi in fase di realizzazione lungo la via San Salvatore; 2 alloggi completamente riqualificati invia Democrito; un alloggio che sarà disponibile appena l’agenzia regionale Area proprietaria dell’immobile effettuerà gli interventi di manutenzione necessari.

