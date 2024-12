Dal 7 gennaio gli alunni delle elementari di via San Salvatore a Settimo San Pietro frequenteranno le lezioni nella scuola dell'infanzia di San Giovanni e nel caseggiato di via Lussu. Il motivo? L'inizio dei lavori di ristrutturazione della scuola, per una spesa di quasi un milione.

Il progetto prevede la sostituzione degli infissi e dei pavimenti, il rifacimento degli intonaci, la realizzazione degli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento.

I lavori dovrebbero essere ultimati prima del prossimo mese di settembre con gli alunni che dovrebbero tornare a frequentare nel fabbricato di via San Salvatore rifatto nelle sue strutture più importanti all'inizio dell'anno scolastico 2025/2026.

Intanto nel cortile della scuola di via San Salvatore vanno avanti i lavori per la costruzione della mensa scolastica per una spesa di altri 750mila euro.

