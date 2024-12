Stasera la Giunta comunale di Settimo San Pietro ha approvato alcune delibere importanti che, dopo lo stanziamento delle risorse nel bilancio nei mesi scorsi, devono obbligatoriamente concretizzarsi nell’approvazione dei progetti esecutivi e l’affidamento dei lavori entro il 31 dicembre.

Si tratta di progetti che complessivamente ammontano a 578.700 euro. I progetti approvati interessano tra l'altro le strade vicinali e la Scuola Primaria di via San Salvatore: 210.000 euro serviranno per ultimare la riqualificazione del plesso, dove sono già stati appaltati altri lavori per 760.000 euro. L’intervento complessivo dedicato a questa scuola ammonta quindi a 970.000 euro.

Si interverrà anche nel centro storico, per il quale sono stati stanziati 170.000 euro e in via Don Puglisi.

