Ultimi ritocchi. Mercoledì le scuole di Settimo San Pietro riapriranno all’insegna della normalità: lezioni in un unico turno, con un caseggiato, quello di via Carducci, destinato come sempre alle Medie e due, quelli delle vie San Salvatore e Lussu, destinati alle elementari. Tre i caseggiati per le materne, nelle vie Da Vinci, San Giovanni e San Giovanni. A Settimo opera anche un asilo nido privato nei pressi della Stazione ferroviaria.

Nessun problema insomma. “In questi giorni – dice l’assessore alla Pubblica istruzione Elisabetta Milia – si sta provvedendo ai piccoli necessari interventi di manutenzione: infissi, serrande, aperture, giardini: mercoledì sarà tutto in ordine”.

Presto inizierà anche la mensa scolastica: la presentazione delle domande scade a fine mese. Già stabilite le quote dei pasti in base all’Isee. “Il Comune – annuncia il sindaco Gigi Puddu – ha ottenuto un finanziamento anche per realizzare una nuova mensa nel caseggiato delle elementari di via San Salvatore. Una necessità in vista dell’accorpamento fra questa scuola con quella della via Lussu che verrà utilizzato per altri fini ancora da verificare”.

