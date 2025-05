In visita ai gioielli di Settimo San Pietro, dal pozzo sacro di Cuccuru Nuraxi al vicino museo dell'Arca del tempo, accompagnati dai ragazzi-ciceroni dell'Istituto comprensivo e con visitatori arrivati anche dai vicini centri dell'hinterland.

E poi le visite alla Casa Casa Baldussi e alla Casa Dessì, autentici monumenti del passato contadino. Beni di straordinario interesse sui quali si scommette sperando anche nella fine degli scavi lungo la collina di Cuccuru Nuraxi.

Ma l'interesse – nel corso dell’iniziativa Monumenti Aperti che si è tenuta nel fine settimana – si è concentrato anche sulla monumentale chiesetta campestre di San Giovanni, un tempio circondato da ulivi secolari che risalirebbero, come parti della stessa chiesa, al 1200. Non molto lontana, la chiesetta di San Pietro e poi sa Domus de janas di S'acua e is dolus. Tanta curiosità anche al museo Ligas/ Uda col gruppo folk Nuraghe.

Mobilitati durante i due giorni di "Monumenti aperti” i ragazzi delle scuole cittadine, i volontari dell'associazione Jenna Arcana, i soci della Pro Loco, del gruppo Nuraghe, il Comitato patronale San Pietro e i volontari della Protezione Civile per la sicurezza.

Raffaele Serreli

