Presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Settimo San Pietro sono disponibili i moduli per la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare denominata “Pratobello ‘24”: «Proposta di Legge urbanistica della Regione autonoma della Sardegna – Norme urbanistiche in applicazione dell’art.3 lettera “f” dello Statuto Autonomo della Sardegna – Legge Costituzionale n.3 del 26 febbraio 1948 – Disposizioni normative urbanistiche relativa all’insediamento di impianti fotovoltaici industriali a terra e eolici terrestri con recepimento di principi e obblighi di tutela e valorizzazione contenuti in programmi sovranazionali, nazionali e regionali».

Il promotore è il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu.

La raccolta delle firme viene effettuata nei seguenti orari d’ufficio: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00; martedì pomeriggio dalle 16 alle 18.

La scadenza per la raccolta firme è fissata per il 16 settembre 2024.

