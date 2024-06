Sono in fase di ultimazione nella via Roma a Settimo San Pietro i lavori per la realizzazione del Centro di supporto alla famiglia. Una grande opera di assoluto valore sociale. Sono stati spesi 900mila euro.

Attualmente l'edificio ospita il Centro cottura della Caritas che distribuisce pasti ai bisognosi di Settimo e Sinnai. Sino ad un anno fa ha ospitato anche la biblioteca.

Il completamento del Centro di Supporto alla famiglia è l’ultima in ordine di tempo (ma la più costosa) di un gruppo di 4 opere pubbliche, tre delle quali sono già state già ultimate: il campo da calcio, la strada comunale di San Giovanni e l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica con tecnologia led.

