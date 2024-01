«Nella giornata odierna si registra una interruzione dei servizi ferroviari di Cagliari e tranviari nel tratto di San Gottardo-Settimo. In questo ultimo tratto sono attivi dei servizi sostitutivi con autobus».

Una comunicazione stringata sul sito dell’Arst informa i passeggeri dei problemi emersi questa mattina sulla tratta, causati dall’errore su uno scambio non lontano da un passaggio a livello: il convoglio, che viaggiava a bassa velocità, è uscito dal binario e ha interrotto la sua corsa. Il treno era partito qualche minuto prima da San Gottardo (Monserrato), direzione Mandas.

Nessuna conseguenza per i passeggeri, che sono scesi per essere trasferiti su bus sostitutivi. L’azienda ha avviato un’indagine interna per risalire alle cause dell’incidente.

