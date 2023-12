Come lo scorso anno, sarà il Parco di Elena ad ospitare l'albero di Natale nella via Gramsci, a Settimo San Pietro. Sarà illuminato il 9 dicembre, sino all’Epifania. L’iniziativa sarà portata avanti dal Comune con la collaborazione della “QuattroEmme Costruzioni”. Dopo l’accensione nella stessa via Gramsci e nella Casa Dessy si terrà anche l’iniziativa “Divini suoni” con musica, animazioni, degustazioni dei prodotti tipici. Previste anche le vetrine di Natale con i prodotti tipici locali e dell'artigianato.

In programma anche una gita a Nuoro per gli aver 65, con la visita alla casa del premio Nobel Grazia Deledda ed al Museo etnografico del costume. Una iniziativa voluta dal Comune e dal Centro di aggregazione sociale.

Raffaele Serreli

