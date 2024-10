Si è tenuto oggi in apertura dell'evento a Settimo San Pietro il concorso “Malvasia d’eccellenza”, dove sommelier, enologi e critici enogastronomici hanno valutato le migliori proposte locali.

La conduzione di Giulia Salis ha guidato il pubblico in un viaggio sensoriale tra le diverse sfumature e qualità della malvasia di Settimo San Pietro, sottolineando il ruolo di questo vino come emblema dell’identità culturale del paese. Presto si conoscerà il nome del vincitore del concorso. La malvasia si può ben dire che ha fatto la storia di Settimo: ora la produzione è ridotta ai minimi termini: l'obiettivo è di rilanciarla con nuovi impianti puntando ovviamente sul coinvolgimento di chi ama davvero la terra e le sue potenzialità.

La serata si è conclusa con lo show cooking della chef Alessandra Nioi "Sorsi e Sapori: La Malvasia in Cucina", che ha esaltato le qualità della Malvasia come ingrediente di spicco per la cucina, consolidando il ruolo del vino come protagonista indiscusso della manifestazione.

I prossimi appuntamenti sono in programma domani, sabato 26 ottobre quando il festival raggiungerà il suo momento clou. A partire dalle ore 16.00, si apriranno le antiche case campidanesi e i tradizionali magasinus, offrendo ai visitatori la possibilità di degustare le diverse Malvasie prodotte nel territorio, accompagnate da specialità locali. In via Gramsci, il "Mercato dei sapori e delle tradizioni locali" esporrà un'ampia gamma di prodotti tipici e creazioni artigianali.

Alle 17, Casa Dessy ospiterà l’incontro culturale "Sorseggiando la Natura", un viaggio guidato da Dario Deiana della Cantina Ferruccio Deiana e curato dall’Associazione archeoculturale Jenna Arcana. La serata proseguirà alle 19 con l’esibizione itinerante della Mogoro Marching Band, seguita alle 20.30 dalla premiazione del concorso "Malvasia d’eccellenza" e, alle 21.00, dall’esibizione del Coro Segossini, che chiuderà la giornata in armonia

© Riproduzione riservata