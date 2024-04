La "Asd Ammentos-Strani fattori" ha la sua nuova sede a Settimo nelle vicinanze della chiesetta campestre di San Pietro.

Da tanti anni propone progetti a carattere sportivo, culturale, formativo-educativo, anche per chi vive uno svantaggio o una disabilità. Si propone anche con la sua fattoria di animali come l'asino, il cavallo, il lama e altri animali ancora ospitati nella fattoria di Settimo San Pietro e che vengono proposti anche con passeggiate assieme ai ragazzi speciali. Splendide esperienze in un territorio di straordinaria bellezza. Recentemente Ammentos come fa da anni ha ospitato anche la Giornata dell'Autismo.

Non manca neppure l'attività sportiva. Furio Tripicchio e Enza Deiana che dirigono l'associazione hanno recentemente partecipato al corso nazionale per allenatori paralimpici organizzato dal settore tecnico della Figc, conseguendo appunto il titolo di allenatore paralimpico, disputando anche tornei regionali di calcio a 5 con i loro ragazzi speciali.

