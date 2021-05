I Comuni di Maracalagonis e di Settimo San Pietro uniti per la campagna vaccinale contro il Covid. I due sindaci Gigi Puddu e Francesca Fadda hanno trovato l'accordo grazie anche alla disponibilità della sede del Palazzetto dello sport di Maracalagonis dove appunto saranno somministrati i vaccini per l'utenza dei due paesi che complessivamente contano circa 15mila residenti.

Da stabilire la data di avvio delle vaccinazioni. Per promuovere la campagna vaccinale, i due Comuni hanno confermato l'adesione alla Rete di Solidarietà sociale Ad Adiuvandum, già attiva nell'azione di contrasto del Covid 19.

La Rete scende così in campo a supporto della sanità pubblica nella campagna vaccinale con decine di medici, infermieri, tecnici di laboratorio, psicologi, biologici, Forze armate della Sardegna, volontari dei diversi territori, Comuni. Nel nostro Hub collaboreranno anche medici e infermieri di Maracalagonis e di Settimo San Pietro.

La portavoce della Rete, Maria Antonietta Mongiu ha di recente firmato con l'Assessore regionale della sanità Mario Nieddu un'integrazione al Protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione e con il Ministero della Difesa il 29 giugno del 2020 , per operare in collaborazione con l'Ats.

Sì utilizzerà lo stesso modello già consolidato per portare avanti le attività dei test sierologici. Partnership con le amministrazioni comunali e con le Forze armate, coordinate in Sardegna dal Generale Francesco Olla.

"La campagna vaccinale – ha spiegato Francesca Fadda - sarà rivolta, in questa prima fase, agli over 60- 70-80-90 e alle categorie di fragili e di fragilissimi. Il modulo da compilare sarà presto disponibile presso il Municipio.

Chiunque avesse difficoltà può chiedere l'aiuto del medico curante.

Il modulo dovrà essere consegnato già compilato con tessera sanitaria alla mano, nella data che verrà stabilita a breve di cui vi daremo comunicazione a seguito di un sopralluogo in loco. I cittadini di Maracalagonis e di Settimo San Pietro potranno fare il vaccino senza bisogno di nessuna prenotazione.

Nel frattempo chi è già prenotato negli hub di Cagliari o Quartu, o viene contattato per appuntamento da Ats, deve fare il vaccino così come da disposizioni regionali.".



© Riproduzione riservata