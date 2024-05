Gran finale domani nel bocciodromo comunale di Settimo San Pietro del grande evento che la Federazione italiana bocce ha organizzato in collaborazione con la società “Asd comunale Settimo San Pietro”, la partecipazione appunto dei migliori atleti della raffa nazionale.

La manifestazione è organizzata dal Comitato regionale Fib Sardegna in collaborazione con la ASD comunale Settimo San Pietro. Tra i protagonisti proprio domani i primi 22 atleti della classifica ranking nazionale: Luca Visconti, Luca Santucci, Marco Principi , Gianluca Manuelli, Giuliano Di Nicola, Alfonso Nanni, Daniel Palazzi, Giuseppe D’Alterio, Andrea Cappellacci, Marco Di Nicola, Mirko Savoretti, Federico Aimenti, Davide Paolucci, Leonardo Stacchiotti, Gianluca Formicone, Mirko Bassi, Marco Luraghi, Jacopo Gaudenzi, Cristian Maugeri, Silvano Girolimini, Pierpaolo Cossu, Roberto Moi e Ferdinando Paone. Grande attesa anche per gli under 18: fra i sardi Ginevra Massidda, Giorgia Piras, Riccardo Mereu, Thomas Paderas e Gianluca Paderi.

Un appuntamento tutto da seguire che sarà trasmesso anche in streaming.

© Riproduzione riservata