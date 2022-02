Un 35enne di Subiaco è stato aggredito da un cane ieri notte a Settimo San Pietro.

Il giovane, dopo una serata trascorsa in casa di parenti, stava per fare rientro in auto quando un cane di grossa taglia nero, presumibilmente di razza rottweiler, lasciato incustodito è apparso all'improvviso dal buio e lo ha azzannato alle braccia.

L'uomo è riuscito a trovare riparo in macchina e a correre al pronto soccorso dell'ospedale civile "Brotzu" di Cagliari per essere medicato.

Quindi si è riservato di formalizzare una querela contro l'ignoto proprietario del cane che ora i carabinieri stanno cercando d'individuare.

(Unioneonline/D)

