Considerato l’imminente inizio dell’anno scolastico 2025/2026, il Comune organizza con le famiglie dei ragazzi un’assemblea pubblica che si terrà a Casa Dessì giovedì alle 17,45.

Nell'occasione l’amministrazione comunale informerà gli interessati sulla situazione attuale. In particolare durante l'incontro, le famiglie e l’Istituzione scolastica del verranno informati sullo stato dei lavori nel plesso della scuola primaria di via San Salvatore che hanno determinato e determineranno alcune modifiche anche per l’attività degli altri plessi scolastici.

La conclusione dei lavori nell'Istituto di via San Salvatore è destinata a slittare per lavori ancora in corso.

