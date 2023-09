La Giunta comunale di Settimo San Pietro ha approvato nuovi progetti per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici.

Previsti interventi nei caseggiati di via Da Vinci, Sardegna e San Giovanni Giovanni dove verranno installati i pannelli fotovoltaici. In passato si è intervenuti nel Municipio e nella scuola di via Carducci. Verranno spesi 70mila euro.

Analoghi lavori sono in corso nel caseggiato scolastico di via Lussu. Con un nuovo intervento è prevista l’installazione dei pannelli solari anche nella scuola di via San Salvatore. L’obiettivo è ovviamente quello di abbattere i costi energetici negli edifici pubblici con i risparmi che potranno essere utilizzati per la realizzazione di altri progetti.

