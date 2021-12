Appello del sindaco di Settimo San Pietro Gigi Puddu per il Capodanno.

"Sappiamo bene che è un’usanza diffusa e difficile da cancellare, ma proprio per questo - dice il primo cittadino - facciamo un appello ad evitare l’esplosione di petardi e fuochi d’artificio in questi giorni, per evitare i disturbi agli animali e alle persone che hanno delle sensibilità e delle patologie particolari, privilegiando al limite l'uso di prodotti meno invasivi”.

" Ovviamente – continua - il Comune non ha una struttura tale da consentire i controlli a tutte le ore, soprattutto la notte, ed anche per questo ci rivolgiamo alla sensibilità, al buonsenso civico di ognuno e al rispetto altrui”.

