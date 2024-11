Il Consiglio comunale di Settimo San Pietro ha approvato con voti unanimi la riadozione del Piano di valorizzazione delle terre ad uso civico. Lo ha fatto con le integrazioni a suo tempo richieste dalla Regione.

L'ordine del giorno è stato illustrato dall'assessore comunale all'agricoltura Stefano Atzori. Interessati circa settanta ettari di terreni produttivi compresa l'area trasformata diversi anni fa in un campo fotovoltaico che non ha mai prodotto nulla, diventando molto presto un campo di ferrovecchio, col Comune che è riuscito a riappropriarsene attraverso cause giudiziarie andate avanti a lungo.

Ora, come spiega il sindaco Gigi Puddu, si punta a riutilizzare questa e altre aree vicine per fare agricoltura, in particolare per impiantare vigneti a Malvasia. Oltre ai terreni di Su Pardu, sono anche altre le aree vicine nel territorio comunale che però non hanno grande interesse sotto il profilo agricolo. I terreni saranno assegnati attraverso un bando.

