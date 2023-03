In compagnia di tre "quasi centenari" che a maggio saranno i testimonial della manifestazione “Libellule in volo su Venere e Marte” a Settimo San Pietro.

Una passeggiata tra il paese e le campagne organizzata dalle ragazze della "ASD Libras" che hanno voluto appunto come testimonial di questo appuntamento a contatto con l'ambiente Severo Fadda, 97 anni, Giuseppe Cabras e Donnino Medda, 95enni. Tutti assieme hanno già raggiunto un bel record: 287 anni in tre.

I tre si sono ritrovati ieri col sindaco Gigi Puddu al "Parco degli ulivi", periferia di Settimo, assieme alle organizzatrici della manifestazione a piedi, aperta a tutti, che si terrà come detto a maggio.

«Ringraziamo per l'invito – hanno detto i tre arzilli nonnini -: siamo abituati a camminare. Fa bene alla salute. Come fa bene stare assieme alla gente».

Giuseppe Cabras è abituato non solo alle grandi passeggiate, ma anche alle escursioni in bici. È stato per decenni donatore di sangue. Tre persone straordinarie che si possono incontrare tutti i giorni in paese. A camminare, a ricordare il passato, ma anche a parlare di futuro.

