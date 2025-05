Entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. A contendersi la carica di primo cittadino, saranno il vicesindaco uscente Alessandro Agus, 25 anni, e Claudio Suergiu, insegnante di 40 anni. Dopo sette mesi di gestione commissariale, il paese del Parteolla troverà nuovamente una guida politica: la presenza di due liste scongiura infatti il rischio del mancato raggiungimento del quorum. La campagna elettorale si porterà dietro, inevitabilmente, gli strascichi dell’ultima consiliatura conclusa anticipatamente a causa delle dimissioni in massa di 7 consiglieri comunali (4 di opposizione e 3 della maggioranza) e la conseguente decadenza del sindaco Fedele La Delfa.

Determinante, in quella circostanza, proprio la decisione di Claudio Suergiu, oggi candidato sindaco, di lasciare la maggioranza insieme ai consiglieri Gian Matteo Lecis e Sabrina Porceddu. Ora Suergiu si confronterà con Alessandro Agus con il quale si presentò insieme alle scorse elezioni nella squadra di Fedele La Delfa. Agus guiderà la lista “UniAmo Soleminis” mentre Claudio Suergiu sarà a capo della formazione “Lavoriamo Insieme”. Questi i candidati: con Agus nella lista “UniAmo Soleminis” ci saranno Emiliana Agus, Giusy Aramu, Antonella Boi, Nicola Casula, Matteo Demontis, Demetrio Farris, Ambra Fiori, Valeria Lai, Giuseppe ⁠Meloni, Sandra Sanna, Alessio Solinas e Matteo Suergiu.

Nella lista “Lavoriamo Insieme” a sostegno di Suergiu figurano invece Gian Matteo Lecis, Sabrina Porceddu, Lucio Aramu, Simone Fiori, Barbara Pisu, Luca Fanti, Piera Angioni, Laura Lai, Antonello Boi, Roberto Melis, Francesca Melis e Valeria Scioni.

Due liste civiche con tutte le categorie sociali ben rappresentate: studenti, imprenditori, professionisti, casalinghe e impiegati. Rispetto assoluto anche per la parità di genere con 6 donne candidate nella lista di Suergiu e 5 in quella di Agus.



