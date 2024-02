In costruzione a Settimo San Pietro nuovi alloggi popolari, altri sono in via di recupero. I primi potrebbero essere assegnati entro l'estate. Nei prossimi mesi nel territorio comunale si renderanno disponibili 11 alloggi che verranno assegnati agli aventi diritto attraverso questo avviso pubblico che determinerà la graduatoria per gli assegnatari. Il Comune ha già pubblicato il bando per le richieste.

«Per l’amministrazione comunale - spiega il sindaco Gigi Puddu - si tratta del raggiungimento di un importantissimo obiettivo programmatico che va nella direzione di dare risposta ad un diritto fondamentale dei cittadini, in particolare per le categorie svantaggiate: quello della casa. Un importantissimo obiettvo che stiamo raggiungendo».

Si renderanno disponibili due alloggi nella via Democrito in corso di riqualificazione (di proprietà comunale); uno nella via Leonardo Da Vinci (di proprietà agenzia regionale AREA); otto nella lottizzazione Le Vigne (lungo la via San Salvatore) in corso di realizzazione (di proprietà comunale).

