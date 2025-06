Incidente stradale a Sestu, con due donne rimaste ferite e accompagnate in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. L'incidente si è verificato nel centro abitato, con due auto che per cause in via di accertamento si sono scontrate: una si è rovesciata.

Immediato l'allarme lanciato da alcuni passanti, con l'intervento dei carabinieri di Sestu e delle ambulanze del 118. Le due conducenti delle auto hanno riportato solo qualche contusione e tanto spavento. Una delle macchine percorreva via Giulio Cesare, l'altra via Parrocchia: lo scontro è stato violentissimo, con uno dei due mezzi che, come detto, si è rovesciato.

Tanta la paura: per fortuna le due conducenti, accompagnate in ospedale, non hanno riportato ferite gravi.

