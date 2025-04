Indagini serrate per ricostruire il viaggio fatto la scorsa settimana dal tir polacco col carico di 110 chili di cocaina, sequestrata sabato scorsa dalla Guardia di finanza sulla ex 131. I due arrestati con l'accusa di traffico di droga, un polacco di 38 anni e un cinquantunenne di Iglesias, saranno interrogati oggi dal Gup Luca Melis.

L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Gilberto Ganassi, l'indagato di Iglesias è difeso dall'avvocata Annarella Gioi. In merito il riserbo è totale: il tir con la droga, come detto, è stato bloccato sulla ex 131 all'altezza di Sestu dai finanzieri del Gico del Nucleo di polizia economico finanziaria del comando provinciale di Cagliari.

I finanzieri hanno notato un'auto avvicinarsi al tir, col conducente che avrebbe preso in consegna quattro borsoni. I finanzieri, usciti allo scoperto dal punto in cui si erano appostati, hanno bloccato i due indagati sequestrando poi i borsoni contenenti 110 chili di cocaina, pare destinata allo spaccio in Sardegna. Sequestrati anche 29.500 euro.

Le indagini sarebbero state estese a tutta l'Isola, nel tentativo di ricostruire la tela dello spaccio e i responsabili del "giro" valutato in 10 milioni di euro.

