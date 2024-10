Soste selvagge, atti vandalici di vario tipo, furti di auto e discariche abusive. Sono alcune delle problematiche che ultimamente sono state riscontrate a Sestu. Tra le tante segnalazioni, quelle relative ai danni alle automobili, ormai sempre più prese di mira da vandali e ladri. Tra gli ultimi episodi, quello accaduto a Sebastiano, cittadino sestese che la mattina di qualche giorno fa ha ritrovato il vetro della sua auto quasi distrutto, ancora da capire se si sia trattato di un tentato furto, atto vandalico o un guidatore non curante delle altre automobili. «Non so esattamente - ha raccontato Sebastiano - quando possa essere successo, me ne sono accorto qualche giorno fa. Ci siamo fatti diverse idee sulla natura del danno ma purtroppo sono solo supposizioni. È possibile sia stato causato da un mezzo pesante che facendo manovra ha urtato il finestrino laterale e parzialmente la carrozzeria. Purtroppo nessuno ha assistito e la persona ha ben pensato di andarsene. Lasciando a me l'onere della riparazione. La speranza è che qualcuno possa aver visto qualcosa e mi dia qualche informazione, o si faccia avanti l'autore del danno. Almeno per senso civico».

