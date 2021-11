Coppia denunciata per spaccio di sostanze stupefacenti a Sestu.

I due coniugi di 35 e 41 anni, nel corso di una mirata perquisizione personale e domiciliare da parte dei carabinieri della locale Stazione, sono stati trovati in possesso di 2,8 grammi di cocaina suddivisa in 13 dosi, un bilancino di precisione, 660 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento dell'attività di spaccio, e materiale vario per il taglio e il confezionamento in dosi della sostanza.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale in attesa di poter essere consegnato ai laboratori del Ris di Cagliari per le previste analisi chimiche sulla natura della sostanza.

(Unioneonline/D)

