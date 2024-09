Sembra imminente il trasferimento del mercato del giovedì di Sestu da via Piave al nuovo Piazzale Campioni d’Italia ‘69/’70.

Questo giovedì sera c'è stato l’ultimo incontro tra commercianti e amministratori comunali. «Abbiamo fatto il punto della situazione, e puntiamo a trasferirci entro i primi di novembre», annuncia Marco Medda, portavoce dei commercianti e anche presidente della Confesercenti di Cagliari. Nato la scorsa primavera con un'inaugurazione a cui hanno partecipato anche vecchie glorie del Cagliari, il piazzale ha un parcheggio e ha ospitato finora eventi e spettacoli ma fin dall'inizio nasce anche per essere una nuova sede del mercato.

«Lo spostamento del mercato aggiunge una funzionalità importante progettata fin dall’inizio: ci sarà una buona disponibilità di parcheggi vicino, e finalmente verrà risolto l’annoso problema della chiusura al traffico in via Piave, situazione frustrante per i residenti e per chi frequenta la scuola materna», spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita, che è anche assessore all'Arredo Urbano.

L'assessora al Commercio Laura Petronio aggiunge: «È stato fondamentale il lavoro sinergico per migliorare sia le condizioni lavorative degli ambulanti che un'ottimizzazione dell'utilizzo da parte dei cittadini».

Tanti i residenti e commercianti che aspettano questo trasferimento, in una sede più comoda e grande. Conclude la sindaca Paola Secci: «Il Piazzale Campioni d'Italia, oltre alla funzione di area eventi, a breve ospiterà il mercato cittadino. C’è stata una proficua riunione con i commercianti e gli uffici, che ringrazio per l’efficace lavoro e disponibilità, abbiamo definito il progetto e le fasi logistiche. Finalmente gli operatori e i cittadini avranno a disposizione i bagni pubblici, potranno usufruire dei vicini parcheggi e delle aree dotate di panchine e fontanella».

