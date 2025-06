Incendio nel cortile di una abitazione della via Mazzini a Sestu. Le fiamme si sono sviluppate fra le masserizie, danneggiando anche un autobar e una macchina.

Immediato l'allarme con l'arrivo della Polizia locale, coordinata dal capitano Antonello Desogus, di due squadre di vigili del fuoco e di una ambulanza con uno dei proprietari rimasto leggermente intossicato dal fumo, per fortuna senza alcuna conseguenza.

Sono stati i vigili del fuoco a circoscrivere e domare il rogo. Si cercano ora la cause: al momento, si esclude il dolo. L’incendio potrebbe essere stato provocato dal gran caldo di questo pomeriggio o da un cortocircuito, ma sono sono ipotesi in via di accertamento.

