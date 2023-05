Iniziano domani i lavori per la riqualificazione e la messa in sicurezza della ex strada statale 131, situata tra la 131 dir e la località More Corraxe, in prossimità del centro commerciale La Corte del Sole di Sestu.

La prima parte del progetto realizzato dalla Città Metropolitana di Cagliari su richiesta del Comune di Sestu, riguarderà un primo tratto che va dalla rotatoria di via 11 Settembre 2001 (accanto al McDonald’s) fino all’ingresso del centro commerciale.

I lavori prevedono la realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza dell’intersezione con la strada denominata Sa Cantonera, il rifacimento del manto stradale e dei sottoservizi, la creazione di una barriera centrale spartitraffico e l’installazione di nuovi impianti di illuminazione di nuova generazione a led e ad alta efficienza.

Il secondo stralcio che prevede un intervento che va dall’innesto sulla 131 dir fino all’intersezione con via Piscina Matzeu, sarà invece avviato nelle prossime settimane. Oltre alla riqualificazione di tutta la sede stradale, prevede la realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza dell’incrocio di via Piscina Matzeu.

Entrambi i progetti sono finanziati con fondi del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari e saranno conclusi entro la fine del 2023. Un ulteriore intervento, in partenza a fine maggio, riguarderà il restyling de Sa Cantonera, trafficata arteria di collegamento tra la ex 131 e il centro abitato di Sestu. I lavori, per i quali sono stati stanziati circa 200 mila euro, prevedono il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontare e verticale. Saranno portati a termine in una settimana.



«Un intervento da oltre 6 milioni di euro che sarà portato a termine entro l’anno e rivoluzionerà la viabilità e la sicurezza della ex 131», commenta il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Antonello Floris. «Pur non essendo una strada di diretta competenza della Città Metropolitana, abbiamo ritenuto prioritaria la richiesta del Comune di Sestu di una nostra progettazione ed esecuzione dei lavori in considerazione dell’importanza commerciale che questo svincolo, dove oggi sono presenti numerose attività economiche molto frequentate, riveste per tutto il territorio metropolitano», spiega Floris.

Soddisfazione è stata espressa anche dal funzionario responsabile della viabilità della Città metropolitana, Paolo Mereu: «Stiamo operando su tutto il territorio», dice, «attualmente sono aperti anche i cantieri tra Sinnai e Maracalagonis, lungo la provinciale 15. Presto inizieranno anche i lavori per la realizzazione di due rotonde sulla circonvallazione Settimo-Sinnai. Due opere importanti in una strada di grande traffico».

