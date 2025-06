Possibili disagi per gli automobilisti di Dolianova e Serdiana a causa dei lavori per un sottopasso della linea ferroviaria Monserrato-Isili. Per consentire alle squadre dell’Arst di eseguire in sicurezza un taglio stradale in via Dante, da oggi fino al 24 giugno sarà istituito il senso unico alternato con limite di velocità a 10 km orari.

Il cantiere sarà aperto in prossimità del passaggio a livello di via Dante, strada che collega direttamente Dolianova a Serdiana percorsa quotidianamente da decine di automobilisti.

Per questo motivo sono stati istituiti percorsi alternativi per l’ingresso a Dolianova dai due ingressi nord e sud della strada statale 387.

© Riproduzione riservata