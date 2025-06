Parte oggi, a Siliqua, il ricco programma di manifestazioni per bambini e ragazzi “Dimensione Estate”, organizzato dalla parrocchia di San Giorgio martire. Il calendario apre con “Basket insieme”, che si terrà stasera alle 18 nel campo di basket del paese. Domani, sempre dalle 18, nel quartiere di Sant’Anna ritorna la tradizione con l’iniziativa “Le zie ricamano”. Durante la serata, nell’ex asilo di San Giuseppe si terrà il laboratorio “Mani in pasta” e, nel campo di basket, “Conosciamo il cane: amico a quattro zampe”.

In piazza San Giorgio, il tennis sarà lo sport protagonista della serata del 19 attraverso diverse attività per ragazzi. Particolarmente ricca d’iniziative, la giornata del 20 giugno inizierà in piazza San Giorgio con il laboratorio “Racconta storie”, al termine seguiranno le attività di tennis da tavolo e calcio balilla. Riprenderanno anche i laboratori di ricamo e lavorazione della pasta, sempre in piazza Sant’Anna e nell’ex asilo. Domenica, 22 giugno, dalle 18.30, si celebrerà il Corpus Domini, con la processione che dalla parrocchia giungerà alla chiesa dedicata a San Giuseppe. Lo spettacolo per bambini, previsto in piazza San Giorgio, animerà la giornata del 23.

In piazza Sant’Anna si ripete il laboratorio di ricamo, che proseguirà anche il 25, assieme alla lavorazione della pasta e le lezioni di tennis, che si svolgeranno nei campi di via Oslo. La giornata si concluderà all’insegna della tradizione sarda, con uno spettacolo d’intrattenimento in piazza San Giorgio. Il 27 riprendono i laboratori “Racconta storie” e “Mani in pasta”, mentre in piazza San Giorgio si svolgerà l’iniziativa “Il mondo del volontariato” e le attività di tennis da tavolo e calcio balilla.

La rassegna terminerà il 28, con la messa conclusiva delle attività estive per ragazzi, che si celebrerà alle 19, nella parrocchia di San Giorgio. Seguirà la Festa dei popoli, con una cena condivisa nel sagrato della parrocchia.

