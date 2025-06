Una spedizione punitiva che per fortuna si è conclusa senza gravi conseguenze per la vittima.

Ieri sera a Quartu una Fiat 500 con quattro persone a bordo ha tamponato con violenza, e volontariamente secondo gli investigatori, uno scooter T-Max alla cui guida c’era un 44enne del posto.

I quattro hanno abbandonato il mezzo sul luogo dell’incidente e si sono allontanati senza prestare soccorso. Un episodio che secondo chi indaga è frutto di pregressi dissidi tra le due parti. Il motociclista ha riportato ferite non gravi, ha rifiutato il trasporto in ospedale e ha deciso, almeno per il momento, di non sporgere denuncia.

I presunti responsabili sono stati tutti rintracciati a casa di un 21enne quartese, il più giovane della compagnia, che era alla guida dell’utilitaria. Con lui c’erano un muratore di 57 anni, un operaio di 53, residenti nella stessa palazzina del 21enne, e un operaio 48enne domiciliato a Napoli. Sono stati tutti denunciati a piede libero per omissione di soccorso.

