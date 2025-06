Nuovi asfalti in arrivo in alcune vie del centro urbano di Assemini. Il comandante della Polizia locale Danilo Piras ha emesso un’ordinanza con la quale la società cagliaritana “Costruzioni bitumi Sardegna” è stata autorizzata a procedere con i lavori di bitumazione: «Dal 18 al 30 giugno - recita l’ordinanza - dalle 7 alle 18 è disposta la chiusura al traffico veicolare nelle seguenti vie: Corso Europa, in direzione di marcia da Decimomannu verso Elmas (nel tratto tra via Pio IX e via 2 Agosto 1980), via 2 Agosto 1980 (dal civico 20 al civico 34), via Ariosto (dal civico 41 al civico 47) e via Ticino (dal civico 43 al civico 3)».

È stato altresì istituito il divieto di fermata ambo i lati nelle strade interessate dai lavori. Inoltre, dal 18 al 20 giugno il trasporto pubblico seguirà un percorso alternativo: «Nel percorso da Decimomannu a Cagliari, una volta giunti all’intersezione con via Piave e via Edison, i mezzi svolteranno a sinistra in via Piave per poi proseguire sulla Statale 130 sino a via Sardegna. Da via Sardegna proseguiranno sino all’intersezione con via Carmine per poi riprendere il percorso ordinario lungo via Carmine. Durante la chiusura al traffico veicolare sarà istituita una fermata Ctm in via Sardegna 39. Il percorso da Cagliari a Decimomannu non subirà invece alcuna variazione».

