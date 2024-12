Detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione illegale di esplosivo: sono le accuse che hanno portato all’arresto di un cinquantaduenne di Sestu da parte dei carabinieri, che definiscono l’operazione «un significativo colpo al traffico di droga nella zona».

L’attività investigativa è partita grazie alla messa in rete delle informazioni raccolte nel corso di controlli precedenti. Le dichiarazioni di alcuni acquirenti, già segnalati alla Prefettura, e l'analisi dei luoghi in cui erano stati fermati, hanno fornito ai carabinieri «preziosi indizi». Questi elementi hanno portato all'individuazione di un appartamento nel centro abitato di Sestu, che l’uomo utilizzava come base operativa per la vendita di stupefacenti.

Durante la perquisizione, i militari hanno scoperto un deposito di sostanze stupefacenti e materiale pericoloso. Sono stati rinvenuti 100 grammi di kief (concentrato di cannabis), 50 grammi di cocaina e poco meno di un chilo di marijuana, oltre a 530 grammi di polvere da sparo contenuta in una bomba carta. Inoltre, all’interno dell’appartamento, c’era una pistola a salve con 25 colpi, oltre a numerosi strumenti per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Il materiale sequestrato è stato immediatamente posto sotto custodia, in attesa di ulteriori analisi.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito in carcere a Uta. Gli inquirenti stanno ora approfondendo il caso per determinare se l'uomo avesse collegamenti con altre reti di spaccio o con attività legate all’utilizzo del materiale esplosivo.

(Unioneonline/E.Fr.)

