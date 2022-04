Intimidazione ai danni di un pensionato di 80 anni a Sestu.

Qualcuno ha lanciato nel cortile della sua abitazione in via della Croce una bottiglietta di plastica piena di alcol, con della stoffa per farla sembrare una molotov.

Agganciato alla stoffa c'era anche un bigliettino: "La prossima volta buum".

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Sestu e della Compagnia di Quartu Sant'Elena, allertati dall’anziano ed ex gommista.

I militari dell'Arma hanno avviato le indagini.

(Unioneonline/D)

