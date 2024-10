Attentato incendiario nell'area a ridosso della statale Carlo Felice, nel territorio di Sestu, che per alcuni anni ha ospitato il quartier generale di Sky. Le fiamme hanno distrutto quattro cabine elettriche con danni ingenti (in fase di accertamento) all’attività dell’imprenditore Salvatore Floris, titolare della Novauto a Cagliari, che nel 2012 ha acquistato il terreno e l’immobile che è stato la sede del più grande call center della Sardegna.

Nell’area sono in corso lavori di ristrutturazione per rimettere in sesto l’edificio e riqualificare la zona con la creazione di nuovi parcheggi.

«Ci hanno segnalato un blackout elettrico e abbiamo pensato a un problema provocato dal maltempo dei giorni scorsi. Stamattina abbiamo fatto un sopralluogo e ci siamo resi conto di quello che era successo. Una sorpresa amarissima e un un colpo durissimo al progetto in corso di realizzazione», ha commentato con amarezza Salvatore Floris. Sull’episodio indagano i carabinieri di Sestu.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata