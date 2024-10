Una bravata che ha causato un danno di oltre 400 euro. È quanto accaduto a Serrenti durante la festa patronale, nella serata dello scorso 6 ottobre: due ragazzi entrambi di 33 anni, residenti a Pula, hanno danneggiato con un martello lo specchietto sinistro di una Ford Focus. Il proprietario è un quarantacinquenne di San Gavino Monreale, ma l'auto era in uso a un ventenne del posto che ha presentato una querela ai carabinieri di Serrenti.

Una volta concluse le indagini, con il supporto delle immagini di videosorveglianza comunale e delle testimonianze raccolte, i due ragazzi sono stati deferiti in stato di libertà per danneggiamento aggravato. E sembrerebbe non esserci alcun motivo di fondo per l'atto vandalico, quasi per puro divertimento.

(Unioneonline / r. sp.)

