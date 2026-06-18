Due piantagioni di marijuana e un unico gruppo criminale specializzato nella coltivazione. Questa l'ipotesi dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari e dei colleghi della compagnia di Dolianova, dopo l’ultimo blitz a Uta, con il sequestro di trentamila piante di marijuana in sei capannoni e l’arresto di un agricoltore, vanno avanti con l’inchiesta.

Una delle piste seguite è quella di un eventuale collegamento con l’operazione della settimana precedente che aveva portato a scoprire a Dolianova quattro serre usate per coltivare novemila piante di marijuana con due persone finite in manette.

Diverse i punti in comune: per questo i carabinieri sono al lavoro per capire se dietro ci possa essere lo stesso gruppo. Dunque le indagini dei carabinieri vanno avanti e non si escludono ulteriori colpi di scena.

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