Da lunedì prossimo, 15 luglio, dopo un’attesa di quasi due anni, studenti e lettori di Serdiana potranno tornare a frequentare la Biblioteca di Piazza Grux’e Ferru. Definito anche l’orario estivo: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19.30. con un’apertura mattutina il venerdì dalle 10 alle 12.30. La biblioteca “A.Saba” era stata chiusa a settembre del 2022 per consentire i lavori di manutenzione straordinaria. Una volta concluso l’intervento, il servizio è rimasto però sospeso a causa del fallimento della società che aveva vinto l’appalto per la gestione della biblioteca. Il Comune, preso atto del pronunciamento del giudice, ha deciso di scorrere la graduatoria della gara d’appalto e di affidare la gestione dei servizi bibliotecari alla seconda classificata, la cooperativa sociale di Pozzomaggiore “Pintadera”. Il nuovo contratto avrà una durata biennale (fino al 30 aprile 2026) con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi. La spesa programmata è di 97.580 euro compresi i servizi complementari e la fornitura di nuovi libri (10mila euro). Gli spazi rimessi a nuovo saranno interamente dedicati alle attività culturali. Il Comune ha infatti deciso di trasferire l’aula consiliare nella Casa Museo.

