Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio a Serdiana dove un operaio di 39 anni è rimasto ferito mentre lavorava all’interno di una cava per materiali da costruzione in località S’Arenaxiu.

L’uomo è stato colpito dal portellone di un gruppo elettrogeno tra il braccio e la spalla. Sul posto è intervenuto un’ambulanza medicalizzata del 118 che ha trasportato l’operaio al Policlinico di Monserrato. I primi accertamenti hanno escluso traumi rilevanti.

Per precauzione, l’operaio è stato trattenuto in ospedale per ulteriori controlli.

