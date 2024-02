Domande e risposte online per permettere ai cittadini di sciogliere dubbi e formulare richieste su alcuni aspetti dell’attività amministrativa.

Succede a Serdiana dove il comune ha attivato il question time su Instagram per permettere ai residenti di rivolgere quesiti specifici a sindaco e assessori.

«I cittadini possono chiedere quello che vogliono, noi risponderemo a tutte le domande – afferma il sindaco Maurizio Cuccu – in questa prima occasione abbiamo spiegato perché la biblioteca comunale è ancora chiusa e fatto il punto sul progetto per la riapertura del Centro per anziani. Ogni 15 del mese cercheremo di chiarire dubbi e curiosità e magari accogliere anche qualche suggerimento».

Il Comune di Serdiana è già presente sui social con i suoi profili facebook, tik tok e twitter e un canale telegram per le comunicazioni di servizio.

Il question time rappresenta un ulteriore passo per permettere ai cittadini, soprattutto i più giovani, di avere informazioni dirette e rapide su argomenti di loro interesse e sulle principali questioni che riguardano la comunità.

