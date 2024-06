Imparare a usare il computer e ampliare le proprie conoscenze digitali. È l’obiettivo dei corsi che partiranno a breve a Serdiana, rivolti ai cittadini e ai dipendenti comunali.

Il Comune ha approvato lo schema di convenzione con la Nuova Scuola Internazionale per avviare la formazione e facilitare il conseguimento della patente informatica europea dei residenti. Due i percorsi formativi: il primo, di 40 ore, sarà dedicato ai principianti, il secondo, di 60 ore, a chi già possiede conoscenze informatiche di base e vuole acquisire competenze più elevate su sistemi operativi e applicazioni.

Entrambi i corsi si svolgeranno online alla presenza di un docente con un numero minimo di 7 allievi e uno massimo di 10. Al termine della formazione i partecipanti che supereranno l’esame finale riceveranno una certificazione ICDL riconosciuta a livello europeo in ambito lavorativo.

Un attestato utile anche per partecipare ai concorsi pubblici e per il riconoscimento dei crediti formativi del Miur nelle scuole e nelle università. L'accordo è a costo zero per il Comune. Permetterà alle persone interessate di frequentare i corsi con uno sconto superiore al 50%. In caso di mancato superamento dell’esame, i partecipanti potranno ripetere il corso gratuitamente.

