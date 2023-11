Una parte molto estesa di Senorbì è rimasta senz’acqua a causa di un guasto.

Diverse le lamentele arrivate negli uffici comunali da parte di cittadini e titolari di imprese commerciali che – senza preavviso – hanno dovuto affrontare tutte le problematiche derivanti dall’interruzione del servizio.

Si è poi scoperto che la strada principale del paese e anche altri quartieri sono rimasti all’asciutto a causa di un guasto avvenuto in via Azuni, la strada che collega le più centrali via Carlo Sanna e via Giuseppe Antonio Lonis, durante lavori per la rete del gas nel centro abitato.

Circostanza che ha scatenato l’ira del sindaco Alessandro Pireddu.

«Si comunica che l'interruzione improvvisa della distribuzione dell'acqua – fa sapere il primo cittadino in una nota – è dovuta a un guasto causato dall'impresa che sta eseguendo i lavori del gas. Premesso che chi rompe paga, si comunica inoltre che il ripristino della condotta è quasi terminato e si procederà immediatamente alla erogazione dell'acqua».

Nel cantiere in via Azuni sono ora al lavoro gli operai del cantiere per la realizzazione della rete del gas supportati da un tecnico Abbanoa.

La speranza dei residenti è che davvero il guasto venga riparato al più presto.

© Riproduzione riservata