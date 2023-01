Sono conclusi i lavori finalizzati alla messa a norma delle tribune del campo sportivo comunale “Renato Sirigu”. Per oltre due anni gli spalti del campo in cui giocano e si allenano gli atleti delle squadre di calcio locali sono rimasti interdetti al pubblico, perché non erano garantite le basilari condizioni di sicurezza. «Siamo ora riusciti a rinnovare e a rendere agibili le tribune dell’importante struttura comunale», fa sapere il consigliere comunale Luca Sirigu, da sempre molto vicino al movimento sportivo presente a Senorbì.

Procedono intanto i lavori per la completa riqualificazione degli impianti comunali situati alla periferia del paese, tra la via Emilio Lussu e la via Nenni. È stato già posizionato il nuovo manto in erba sintetica nel campo da calcio utilizzato dalle società sportive, dalle associazioni dilettantistiche locali e dagli studenti delle scuole del paese. Il progetto esecutivo prevede la manutenzione straordinaria degli spogliatoi, dei campetti di calcetto esistenti, dei parcheggi e del punto ristoro. Verranno inoltre realizzati di nuovi campi da calcetto e da tennis.

Si tratta di interventi dal costo complessivo di un milione di euro, tra finanziamenti del Credito Sportivo e fondi del bilancio comunale.

